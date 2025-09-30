Reporta DSPM 21 homicidios en el mes



Un total de 21 homicidios fueron reportados durante este mes, informó el director de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Chihuahua, Julio César Salas.



Dijo que de estos, son 17 hombres y cuatro mujeres, con lo que están por abajo de la meta impuesta por menos de 25 asesinatos mensuales.

También, anunció que implementarán un operativo especial en el Distrito Colón al Norte de la ciudad junto con otras corporaciones para disminuir la incidencia delictiva.