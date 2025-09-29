Dengue sigue en aumento en México; se reportan 567 casos en una semana.

Excélsior

Patricia Rodríguez Calva

El dengue sigue en aumento en México; la cifra acumulada de personas contagiadas ascendió a 10 mil 193 en lo que va del año.

Lo anterior, fue resultado de la confirmación de 567 nuevos casos durante la última semana, de acuerdo a los datos del Panorama Epidemiológico del dengue con corte al 22 de septiembre.Play Video

Aunque esta enfermedad viral está presente en 29 estados, el 53% de los pacientes se concentró en 5 entidades, donde Veracruz reportó el mayor número de contagios con mil 766.

Le siguieron:

Jalisco con mil 477 casos

Sonora con 775

Michoacán con 758

Sinaloa con 614

Cabe señalar que el serotipo 3 fue el que continuó presentando mayor circulación.

De los 10 mil 193 contagios confirmados, 4 mil 898 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

Al cierre de este informe, solo tres entidades se mantuvieron sin contagios: Ciudad de México, Tlaxcala y Zacatecas.

18 ESTADOS REGISTRAN MUERTES POR DENGUE

En este reporte de la secretaría de Salud, correspondiente a la semana epidemiológica 38, no se registraron muertes. En consecuencia, el total se ubicó en 48 decesos, los cuales, estuvieron distribuidos en 18 distintas entidades.

Con 6 defunciones, Sinaloa encabezó la lista. En orden descendente le siguieron: Guerrero con 5; Michoacán, Tamaulipas y Morelos con 4 muertes por cada entidad.

Tres decesos por estado ocurrieron en: Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Veracruz, Puebla y Estado de México confirmaron 2 defunciones cada uno.

Finalmente, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, Nayarit, Querétaro y Nuevo León reportaron un fallecimiento por entidad.