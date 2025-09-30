Privilegiaremos el trabajo y el diálogo con el nuevo presidente de la Jucopo: Alma Portillo.

Reconoció el trabajo del Diputado Alfredo Chávez, quien dirigió hasta el día de hoy los trabajos legislativos.



La diputada de Movimiento Ciudadano Alma Portillo Lerma, aseguró que se privilegiará el trabajo, la coordinación y el diálogo con el diputado Cuauhtémoc Estrada, quien fue elegido Presidente de la Junta de Coordinación Parlamentaria.

La legisladora por Parral expuso que con la elección de Estrada se da un momento relevante, que muestra pluralidad y consenso entre las distintas fuerzas políticas del Congreso del Estado.

“Damos la bienvenida al diputado Estrada, esperamos que su agenda se base en el respeto, inclusión y trabajo en unidad para el bien de los chihuahuenses”, afirmó la emecista.

Portillo Lerma destacó el trabajo del Diputado del PAN Alfredo Chávez, a quien reconoció su labor para lograr acuerdos parlamentarios estratégicos.

Agregó que Movimiento Ciudadano seguirá dando un respaldo decidido para impulsar iniciativas que mejoren la vida de las personas, con base en una agenda ciudadana establecida, que Movimiento Ciudadano ha ido construyendo a lo largo del estado.