Biblioteca del Congreso del Estado conmemora su 199 aniversario.

La Biblioteca del Congreso del Estado de Chihuahua Carlos Montemayor Aceves, celebró este 29 de septiembre su 199 aniversario en el marco del 201 aniversario del Poder Legislativo, con un evento que destacó la importancia de la memoria histórica.

Como parte de las actividades conmemorativas, se llevó a cabo la representación de la instalación del Congreso Constituyente, que inició con una caminata desde la entrada del estacionamiento del Congreso del Estado hacia el Salón Consistorial en la Presidencia Municipal, para recordar la consolidación del territorio estatal, la organización de los tres poderes, el compromiso de crear la Constitución Política Local y la histórica primera sede de sesiones en el centro de la ciudad de Chihuahua.

La conmemoración continuó en el mezzanine, donde se presentaron dos conferencias magistrales: “Las Primeras Bibliotecas del México Independiente”, impartida por el Lic. Pablo Frías Reyes, historiador y auxiliar del Archivo Histórico del Tribunal Estatal Electoral y “Patrimonio Histórico de Chihuahua: Memoria y Legado”, a cargo del Prof. Rubén Beltrán Acosta, jefe del Archivo Histórico Municipal y cronista de la ciudad.

Posteriormente, se realizó el tradicional corte de pastel, con la presencia de la Lic. María Soledad Limas Frescas, titular de la Biblioteca Legislativa “Carlos Montemayor Aceves”; el Mtro. Ottofriderch Rodríguez Alonso, Secretario de Administración del Congreso del Estado; la diputada Irlanda Márquez Nolasco y los conferencistas invitados.

Con este evento, el Congreso del Estado refrenda su compromiso con la preservación del patrimonio histórico y la difusión del conocimiento, al tiempo que celebra el legado de una institución que, a lo largo de casi dos siglos, ha sido pilar en la vida académica y legislativa de Chihuahua.