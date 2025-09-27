HomeLocalRefuerza personal del DIF Municipal conocimientos en protección de menores
Local

Refuerza personal del DIF Municipal conocimientos en protección de menores

Michelle MtzdestacadoDIFmenores

Con el objetivo de fortalecer las acciones de protección a la infancia y adolescencia, personal de la Dirección de Protección Familiar del DIF Municipal participó en la capacitación “Entornos Digitales Seguros: El ABC para cuidar a nuestros hijos en línea”, enfocada en la prevención de riesgos en internet y videojuegos en línea.

Durante la actividad se llevaron a cabo tres ponencias impartidas por especialistas en el tema: Andy Torres, del Colectivo DLR; Ana Paola Ruiz, de Fundación Freedom; así como los streamers Daney Mendoza y Ernesto “Xtreme the Player”, quienes compartieron experiencias y recomendaciones prácticas para la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.

Entre los consejos preventivos destacados se encuentran:*• Poner atención a los videojuegos y contenidos que consumen los menores.• Acercarse a ellos e interesarse por sus actividades en línea.• Implementar controles parentales en los dispositivos electrónicos.• Establecer horarios definidos para el uso de internet y videojuegos.

Las ponencias coincidieron en subrayar que, si bien las herramientas tecnológicas como los controles parentales son de gran apoyo, la supervisión y acompañamiento de madres y padres continúa siendo la medida más efectiva para prevenir que niñas, niños y adolescentes estén expuestos a riesgos en línea.Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de proteger a la niñez y adolescencia, impulsando entornos seguros que permitan su sano desarrollo.

Tags :destacadoDIFmenores