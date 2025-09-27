Refuerza personal del DIF Municipal conocimientos en protección de menores

Con el objetivo de fortalecer las acciones de protección a la infancia y adolescencia, personal de la Dirección de Protección Familiar del DIF Municipal participó en la capacitación “Entornos Digitales Seguros: El ABC para cuidar a nuestros hijos en línea”, enfocada en la prevención de riesgos en internet y videojuegos en línea.

Durante la actividad se llevaron a cabo tres ponencias impartidas por especialistas en el tema: Andy Torres, del Colectivo DLR; Ana Paola Ruiz, de Fundación Freedom; así como los streamers Daney Mendoza y Ernesto “Xtreme the Player”, quienes compartieron experiencias y recomendaciones prácticas para la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.

Entre los consejos preventivos destacados se encuentran:*• Poner atención a los videojuegos y contenidos que consumen los menores.• Acercarse a ellos e interesarse por sus actividades en línea.• Implementar controles parentales en los dispositivos electrónicos.• Establecer horarios definidos para el uso de internet y videojuegos.

Las ponencias coincidieron en subrayar que, si bien las herramientas tecnológicas como los controles parentales son de gran apoyo, la supervisión y acompañamiento de madres y padres continúa siendo la medida más efectiva para prevenir que niñas, niños y adolescentes estén expuestos a riesgos en línea.Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de proteger a la niñez y adolescencia, impulsando entornos seguros que permitan su sano desarrollo.