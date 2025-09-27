Chihuahua celebra el poder del turismo como motor de cambio positivo

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Turismo, se une este 27 de septiembre a la conmemoración del Día Mundial del Turismo 2025, con el propósito de destacar el poder del sector como motor de cambio positivo para impulsar las economías, construir sociedades más justas y promover la sostenibilidad ambiental.

El Día Mundial del Turismo fue instituido por la Organización Mundial del Turismo y este año lleva por lema “Turismo y transformación sostenible”.

La dependencia estatal, encabezada por Edibray Gómez Gallegos, trabaja para fortalecer la identidad turística de Chihuahua, gracias a la riqueza de sus destinos, la diversidad cultural y los esfuerzos en materia de sustentabilidad, que hoy colocan al estado como un referente nacional.

Actualmente, Chihuahua es uno de los principales destinos del mercado turístico nacional. No solo cuenta con la mejor oficina de promoción turística ¡Ah, Chihuahua! de acuerdo con medios especializados, sino que ocupa el segundo lugar en las preferencias de destinos sin playa, solo después de la Ciudad de México.En el marco de esta celebración, esta semana se entregó el Reconocimiento al Mérito Turístico Pedro Palma 2025 a seis destacadas personalidades del sector que, a lo largo de sus trayectorias profesionales, han contribuido a preservar y promover la actividad turística en Chihuahua.

Además, del 2 al 4 de octubre, la entidad será noticia internacional, pues cerca de 2 mil corredores de ultradistancia arribarán a Chihuahua para participar en el “Chihuahua By UTMB”, el evento deportivo-turístico más grande en su tipo en la historia del estado, que consolidará a Chihuahua como un destino de clase mundial para el turismo de aventura.

Cabe mencionar que la meta de todas las competencias estará en la zona del Divisadero, específicamente en el Parque Barrancas, ícono turístico considerado un imperdible de México.Este centro turístico también se ha sumado al lema de la celebración del Día Mundial del Turismo.

En la presente administración estatal se han realizado trabajos de mantenimiento integral en el teleférico y se implementaron acciones de sustentabilidad, como la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales y un sistema de paneles solares que elimina el uso de diésel en una de sus estaciones, reafirmando así el compromiso de la entidad con el cuidado del medio ambiente.

Para más información sobre estas y otras acciones de la Secretaría de Turismo, así como sobre los calendarios de eventos de FITA Chihuahua y “Chihuahua es Para Ti, ¡Conócelo!”, se invita a consultar las redes sociales: @turismodechihuahua, @fita.chihuahua y @Chihuahuaesparati.