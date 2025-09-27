”Forzada, tardía y vacía: la farsa de la disculpa por la tragedia migrante en Juárez”: Diputada

Xóchitl Contreras*Ciudad Juárez, Chih.- La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, expresó con firmeza su indignación ante la “disculpa pública” ofrecida —dos años y medio después— por Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, por la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez.

“Resulta ofensivo que después de más de dos años y medio de silencio, y sólo porque un juez lo obligó, Garduño salga a pedir perdón. Eso no es un acto de justicia ni de humanidad, es una burla para las familias que siguen esperando verdad y reparación, y una muestra más de la indiferencia del Gobierno Federal”, señaló la legisladora.

La legisladora calificó el acto como una burla para las familias de las víctimas, para los juarenses y para todo México, pues la disculpa se dio únicamente porque un juez lo obligó a hacerlo, y además se realizó desde la Ciudad de México, escondiéndose lejos del lugar donde ocurrió la tragedia y evitando mirar de frente a quienes fueron directamente afectados.“Lo que vimos no es un acto de arrepentimiento ni de humanidad.

Es una disculpa obligada, fría, tardía y, para colmo, hecha desde un escritorio en la capital del país, lejos de las familias que siguen llorando la pérdida de sus seres queridos. Obligar a un funcionario a disculparse no repara la tragedia, y mucho menos cuando se hace a distancia, sin el valor de dar la cara en Ciudad Juárez.

Eso convierte este acto en una ofensa doble para nuestra comunidad y para los migrantes”, expresó la diputada Xóchitl Contreras.La legisladora recordó que Ciudad Juárez siempre ha sido un lugar de paso y refugio, donde los ciudadanos, pese a las carencias, abren sus puertas para dar abrigo y alimento a quienes huyen de la violencia o la pobreza en busca de un futuro mejor.

“Nosotros, los juarenses, somos quienes damos cobijo, quienes compartimos techo y comida. Mientras tanto, el Gobierno Federal dejó morir a 40 personas encerradas bajo llave. Y hoy pretenden hacernos creer que con unas palabras vacías y pronunciadas a 1,800 kilómetros de Cd. Juárez todo queda saldado. ¡Eso es indignante y cobarde!”, denunció.

Asimismo, la diputada exigió al Gobierno Federal que la disculpa no se convierta en el cierre del caso, sino en el inicio de una verdadera ruta hacia la justicia:

• Verdad, esclareciendo quiénes ordenaron, quiénes callaron y quiénes permitieron que la tragedia ocurriera.

• Justicia, con sanciones ejemplares para los responsables directos e indirectos, sin importar su rango.

• Reparación del daño, atendiendo con dignidad y respeto a las familias de las víctimas, que merecen algo más que discursos vacíos.

“Las familias de las víctimas no piden limosna ni gestos obligados, piden justicia.

Y la justicia no se maquilla con palabras huecas, se construye con acciones contundentes y responsables.

Ciudad Juárez no olvida, y desde esta frontera levantamos la voz para exigir que no se vuelva a repetir un crimen de esta magnitud bajo la indiferencia del Gobierno Federal ”, concluyó.