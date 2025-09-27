Más de 25 mil mdp en apoyos a chihuahuenses

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consolidó su visita a Ciudad Juárez con un mensaje de apoyo y colaboración, destacando la millonaria inversión federal en la entidad y reconociendo el liderazgo de la gobernadora Maru Campos Galván.

Ante más de 15 mil personas que abarrotaron el estadio juarense, Sheinbaum Pardo detalló el impacto de los programas de Bienestar, señalando que casi un millón de chihuahuenses se benefician directamente, con una inversión total que asciende a 25 mil 607 millones de pesos.

El objetivo principal de estos recursos, explicó la mandataria, es brindar soporte a los adultos mayores con las pensiones y combatir la deserción escolar mediante becas.

En su discurso, reafirmó la visión de su gobierno: “Gobernamos para el pueblo de México, por el pueblo de México y para nadie más. Por el bien de todos, primeros los pobres”.

Respecto a la infraestructura, la presidenta hizo hincapié en la mejora de la conectividad en el estado. Anunció que se destinará un equipo completo de pavimentación para atender las carreteras federales de Chihuahua y puso especial atención a los proyectos viales, mencionando la construcción de la carretera a Bavispe y la planeación de un enlace que conecte a Chihuahua con la costa del Pacífico, debatiendo amistosamente si el destino final sería Guaymas o Topolobampo.

En un gesto que prioriza la colaboración institucional sobre la política partidista, Sheinbaum Pardo agradeció la presencia de la gobernadora Maru Campos Galván, quien fue recibida con vítores por los asistentes. A pesar de que Chihuahua es gobernado por la oposición, la presidenta enfatizó:

“A Chihuahua la gobernamos juntas”, y destacó que la entidad es un lugar donde históricamente se han vivido las transformaciones.

Este reconocimiento subraya la intención del gobierno federal de mantener el apoyo a los chihuahuenses sin distinción.