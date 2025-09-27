Por detención irregular, liberan a 38 miembros de La Luz del Mundo en Michoacán

fuente:unotv

Una jueza federal declaró ilegal la detención de los 38 presuntos miembros de Los Jahzer, grupo armado de la congregación religiosa La Luz del Mundo, que fueron detenidos el pasado martes en Michoacán.

Durante la audiencia que inició este viernes a las 11 de la mañana en salas del Poder Judicial de la Federación con sede en Morelia, se revelaron presuntas arbitrariedades en la detención.

Una de las razones contra el acto de la autoridad federal, fue que hubo una demora en la puesta a disposición de los 38 hombres detenidos en un predio del municipio de Vista Hermosa.