Llega este sábado el Jolgorio Barrial a la UP

Este sábado 27 de septiembre se llevará a cabo el tradicional Jolgorio Barrial en la UP, evento organizado por El Sótano, y que constituye toda una tradición para las colonias de Chihuahua, realizado por la Asociación Civil Acción Comunitaria para tu Ciudad.

Durante la jornada, que iniciará a partir de las 4 de la tarde, la cita es en las canchas de la calle Obrero Mundial y 46, en donde dará inicio el evento, y posteriormente se trasladarán a la cancha ubicada en la calle 44, misma que fue rehabilitada.

Así mismo, se tendrá la develación del mural del barrio en la cancha 46, un homenaje a fallecidos del barrio, develación del mural comunitario, torneo de basquetbol, música, matachines y mucho más.

En el evento participan el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, así como la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno Estatal, así como el Senador Mario Vázquez Robles.

Uno de los puntos principales de estos eventos organizados por la AC Acción Comunitaria para tu Ciudad, es que son los propios habitantes de las colonias de Chihuahua quienes se involucran en la organización del evento, así como en la realización de los eventos deportivos y culturales.