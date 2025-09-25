Inicia 1ra generación de Universidad de las Mujeres

El alcalde Marco Bonilla, dio la bienvenida a 200 personas que este jueves conforman la primera generación de La Universidad de las Mujeres.

La Universidad de las Mujeres, es un programa educativo en línea que ofrece 30 licenciaturas, 155 maestrías y 60 especialidades con becas, sin inscripción y con horarios flexibles.

Como parte del acto simbólico, el Alcalde firmará el libro de la primera generación, consolidando así el inicio de esta nueva etapa educativa en la capital.

En el evento, se entregará un reconocimiento especial a Héctor Neira Villarreal, director de Grupo Acermex11, por ser la primera empresa en apoyar a sus trabajadoras para continuar con sus estudios, al otorgar becas a las que se inscriban al programa de la Universidad de las Mujeres.