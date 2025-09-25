Diputado Arturo Zubia refrenda su apoyo a la comunidad del Séptimo Ángel.

Jimenez, Chih.- El diputado local del Partido Acción Nacional, Arturo Zubia Fernández, visitó la comunidad del Séptimo Ángel, fundada hace apenas cuatro años por familias de jornaleros agrícolas, en su mayoría originarios del estado de Guerrero.

Con una población aproximada de 1,500 habitantes, los vecinos del Séptimo Ángel se dedican principalmente a las labores del campo, participando en las cosechas de chile, cebolla, nuez, maíz y alfalfa. A pesar de sus condiciones de vida, donde muchas de las viviendas están construidas de madera y cartón, la comunidad se distingue por su esfuerzo, unidad y espíritu de trabajo.

El diputado Zubia destacó la importancia de respaldar a la niñez del lugar, asegurando que la educación es la herramienta más poderosa para transformar su futuro:

“Son familias trabajadoras que merecen nuestro apoyo. Hoy más que nunca debemos estar cerca de sus hijas e hijos para que continúen con sus estudios, porque ahí está la esperanza de un mañana mejor”, expresó.

Finalmente, el legislador panista reiteró su compromiso de seguir gestionando programas y apoyos en beneficio de esta comunidad ubicada sobre la carretera de cuota Jiménez–Camargo, para que “La Voz del Séptimo Ángel” sea escuchada y atendida.