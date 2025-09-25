Aportarán SEECH y Fechac 4 millones de pesos para mejorar 80 escuelas en la región centro-sur.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) firmó un convenio de colaboración con la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), para mejorar la infraestructura de 80 planteles de Educación Básica en la región centro-sur.

Este acuerdo forma parte del programa “Alianza al 100 por la Educación en Centro-Sur”, enfocado en la rehabilitación de escuelas, y la dotación de mobiliario y equipo en los municipios de Delicias, Saucillo, Rosales, Meoqui y Julimes.

Cada una de las partes aportará 2 millones de pesos para sumar una bolsa de 4 millones, que permitirá a niñas, niños y adolescentes contar con espacios más adecuados para su aprendizaje.

El convenio fue firmado por Franghie Khalil Marlen, presidenta del Consejo Local Delicias de la Fechac, y por Teresa de Jesús López Ramírez, directora general de SEECH, con la presencia del secretario de Educación y Deporte, Francisco Gutiérrez Dávila, como testigo de honor.

El titular de la SEyD agradeció a Fechac por su compromiso permanente con la educación y destacó que la suma de esfuerzos y recursos, fortalece la infraestructura y el mobiliario escolar en favor de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La directora de SEECH subrayó que esta alianza representa una verdadera suma de voluntades, que ha permitido mejorar los espacios educativos, que se convierten en cimientos de oportunidades para miles de estudiantes.

A su vez, la presidenta del Consejo Local Delicias de Fechac resaltó que este convenio, permitirá apoyar a 80 escuelas de la región, incluidos 3 albergues en Meoqui, Rosales y Julimes, muestra de que para el empresariado chihuahuense, la inversión en educación es una prioridad.