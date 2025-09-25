Comparte EPE de la Policía Municipal técnicas tácticas a agentes de la Fiscalía Anticorrupción

Agentes pertenecientes al Equipo de Proyectos Especiales (EPE) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal compartieron con agentes de la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, conocimientos en distintas temáticas especializadas.

Durante tres días en el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), se abordaron temas como el manejo de armamento, combate cercano e incursión a domicilios, inspecciones a vehículos, atención medica prehospitalaria, entre otros; enfocados en que los agentes cuenten con herramientas teóricas y prácticas para enfrentarse a diversas situaciones.

Asimismo, 11 agentes de la corporación estatal realizaron prácticas en áreas con que cuenta el ISSCUU como el stand de tiro, el pueblo y la casa táctica

Este tipo de capacitaciones conjuntas refuerzan la coordinación interinstitucional y permiten que ambas corporaciones eleven sus estándares de preparación, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficaz y profesional a la ciudadanía.

La DSPM refrenda su compromiso en fortalecer la capacitación continua de sus agentes y compartir experiencias con otras instituciones de seguridad, con el propósito de seguir consolidando acciones que favorezcan la prevención, atención y combate a la delincuencia en todas sus modalidades.