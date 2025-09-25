Construye Municipio trayecto vial seguro en Campo Bello y Circuito Universitario

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, trabaja en el trayecto vial seguro en Campo Bello y Circuito Universitario, proyecto ganador en la reciente edición del Presupuesto Participativo.

Esta propuesta fue la segunda más votada del Distrito 12 con 15 mil 904 sufragios, y busca garantizar que principalmente alumnos y ciudadanos transiten de manera segura por la zona.

La obra contempla la construcción de banquetas y guarniciones para resguardar a los estudiantes al momento de transitar por el sector, corte y demolición de asfalto para la construcción de paso peatonal, colocación de señalización y semáforos peatonales con botón para cambio de luz.

También, se colocarán los paraderos de transporte público, carril para autobús donde el ciudadano pueda abordar y descender con seguridad y a su vez no obstruya carril de circulación, andador peatonal entre dos carriles y vuelta de retorno del Circuito Universitario a San Miguel El Grande, significando una inversión superior a los 5 millones de pesos.

El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla reafirma su compromiso de crear espacios peatonales seguros, trabajando de la mano con la ciudadanía para impulsar una ciudad más incluyente y accesible.