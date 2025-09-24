Tren Maya en ‘vía muerta’: Prevén pérdida operativa de 760 millones de pesos para 2026.

El Financiero

Por Aldo Munguía

El Tren Maya generará ingresos por mil 271 millones de pesos en 2026, pero no cubrirá sus costos operativos, que ascenderán a más de 2 mil millones.

El Tren Maya continuará recibiendorecursos millonarios del erario, y también generará pérdidas un año más. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del 2026, la paraestatal no generará los recursos necesarios para mantener su operación, por lo que sus pérdidas operativas ascenderían a 760 millones de pesos.

Las estimaciones del gobierno contemplan que el Tren Maya genere recursos por la venta de sus servicios de mil 271 millones de pesos, un aumento considerable del 86 por ciento con respecto a lo previsto para el cierre de este año.

El aumento en la venta de los boletos del ferrocarril, así como una estrategia comercial que contempla variaciones en los precios de los recorridos, no será suficiente para hacer frente a los costos operativos que aumentarán de igual forma para el siguiente año.

En ese sentido, el costo de operación del Tren Maya ascenderá a 2 mil 31 millones de pesos, un crecimiento en el gasto de su operación del 34 por ciento en comparación con lo previsto para este año.

La apuesta de la administración de Claudia Sheinbaum es mantener la afluencia de pasajeros en los distintos tramos del proyecto ferroviario, a medida que se concluye la división carguera del mismo Tren Maya, el cual le dará la solvencia económica para evitar pérdidas.

El director del Tren Maya, Óscar Lozano Águila, ha declarado que las pérdidas de la paraestatal seguirán pese a llegar a la meta de pasajeros transportados, pues el punto de equilibrio se alcanzará hacia el final de la década, cuando el tren de carga ya esté operando a su capacidad media.

Si bien, para el siguiente año se han solicitado más de 30 mil millones de pesos en el proyecto de presupuesto, la mayor parte de esos recursos serán usados para el desarrollo de los centros logísticos del Tren Maya, así como la infraestructura que servirá de vía para los ferrocarriles cargueros.