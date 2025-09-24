Lord Voldemort podría ser mujer en la serie

fuente: excelsior

¿Recuerdas que en La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, eligieron a la actriz Rosalinda Celentano para dar vida al demonio? La decisión respondió a un objetivo muy claro: crear un personaje andrógino, inquietante y enigmático, que rompiera con lo esperado y dejara una huella perturbadora en la pantalla.

Algo parecido podría ocurrir con la nueva serie de Harry Potter producida por HBO Max. Aunque el rodaje ya está en marcha, persisten incógnitas sobre el reparto y, en especial, sobre Lord Voldemort, el gran villano de la saga.

Según el insider Daniel Richtman, en las audiciones han participado tanto hombres como mujeres, lo que abre la posibilidad de que el temido antagonista adopte, esta vez, un rostro femenino.

“Para la serie de ‘Harry Potter’ están haciendo audiciones tanto hombres como mujeres, así que es posible que veamos una Voldemort femenina en la serie”.

La respuesta del público: entre la resistencia y la curiosidad

La posibilidad de que Lord Voldemort sea interpretado por una mujer ha provocado una avalancha de comentarios en redes sociales. Para muchos seguidores, se trataría de un cambio innecesario que rompería con la esencia del personaje: algunos en Instagram incluso señalaron que “la serie moriría antes de empezar” si se concreta la decisión.

Otros lo califican como una “renovación progresista forzada” y piden que J.K. Rowling intervenga para preservar la fidelidad de la saga. Sin embargo, también hay voces que ven con buenos ojos la propuesta y sienten curiosidad por descubrir qué podría aportar una versión femenina del villano más temido del universo mágico, recordando que Harry Potter siempre ha sorprendido con giros inesperados.

Lord Voldemort: del libro a la pantalla grande

En los libros de J.K. Rowling, Lord Voldemort —cuyo verdadero nombre es Tom Marvolo Riddle— es descrito como el mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos, marcado por su obsesión con la inmortalidad y su desprecio por los “muggles”.

Su apariencia evoluciona de un joven carismático y ambicioso a una figura casi inhumana, con rostro pálido, rasgos serpenteantes y ojos rojos que reflejan su transformación.

En el cine, el personaje fue encarnado magistralmente por Ralph Fiennes entre 2005 y 2011, aunque otros actores dieron vida a diferentes etapas de Riddle: Richard Bremmer fue el primer Voldemort en La piedra filosofal; Christian Coulson interpretó su versión adolescente en La cámara secreta; mientras que Hero Fiennes-Tiffin y Frank Dillane lo personificaron en su juventud en El misterio del príncipe.