David Fry tiene la nariz rota y fracturas tras pelotazo

David Fry, pelotero de los Guardianes, permanece en un hospital de Cleveland con la nariz rota y fracturas faciales tras ser golpeado por un lanzamiento de Tarik Skubal, pitcher de los Tigres, el martes por la noche, en la derrota de Detroit por 5-2. La serie continúa este miércoles y termina el jueves en el Progressive Field de la novena de Ohio.

En la sexta entrada, Fry intentó hacer un toque de bola a una recta de 99 mph, pero el lanzamiento le pegó directo en la cara. Cayó al suelo en tanto el staff de Cleveland corrió a auxiliarlo. Después de unos minuto, Fry se levantó y se fue en un carrito “de las desgracias”.

Los Guardianes informaron que David Fry fue trasladado inicialmente al Lutheran Medical Center antes de ser llevado a la Cleveland Clinic para que le realizaran más pruebas y lo tuvieran en observación. De acuerdo al mánager Stephen Vogt, Fry nunca perdió el conocimiento.

Vogt, que visitó a Fry en el hospital, declaró que “está bien, está de buen humor”, declaró a ESPN. “Está de pie y está alerta”.

El pitcher Skubal, ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana en 2024, tiró su gorra y guante, consternado, después de que Fry cayera al suelo, consciente del daño que pudo provocar por un lanzamiento sin intención de lastimarlo.