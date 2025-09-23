EU da espaldarazo a Ucrania; anuncia suministro de armas a la OTAN “para que hagan lo que quieran”.

El Presidente de EU afirmó, tras intervenir en la Asamblea General de la ONU, que con el apoyo de la UE, Ucrania está en condiciones de ganar la guerra

Luego de participar en la Asamblea General de la ONU el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destapó la “mala” situación económica que existe en Rusia, hecho que recomendó a Ucrania aprovechar. Aseguró que seguirá suministrando armas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) “para que hagan lo que quieran con ellas”.

El mensaje lo lanzó a través de Truth Social y fue replicado por la Casa Blanca, en su cuenta de X. “Putin y Rusia atraviesan graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe. En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países”, escribió.

El mandatario estadounidense mencionó que, tras conocer la situación militar entre Rusia y Ucrania, y “observar los problemas económicos que le está causando”, su aliado, con el apoyo de la Unión Europea (UE) “está en condiciones de luchar y recuperar todo a su forma original”.

“Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable. ¿Por qué no? Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”, escribió Trump.

El líder republicano aseguró que lo anterior no distingue a Rusia por lo que lo hace ver como un “tigre de papel”. Explicó que esto, cuando sea descubierto por el pueblo ruso (que sus problemas económicos se deban a una guerra extendida), Ucrania podrá recuperar su país en su forma original “y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!”.

“Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe. En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países. Seguiremos suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas. ¡Mucha suerte a todos!”, finalizó Trump en su mensaje.

UE celebra cambio de postura de Trump con respecto a Rusia

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, celebró el aparente cambio de postura del presidente Donald Trump con respecto a Rusia.

El líder republicano afirmó, tras intervenir en la Asamblea General de la ONU que Ucrania, con el apoyo de la UE, está en condiciones de ganar la guerra a Rusia y recuperar los territorios ocupados.

Además, respaldó que los países de la OTAN derriben aeronaves rusas que violen su espacio aéreo y exigió a los países europeos que dejen de comprar energía a Rusia para dejar de “financiar una guerra contra ellos mismos”.

A preguntas de la prensa a las puertas del Consejo de Seguridad, Kallas definió las declaraciones de Trump como “muy contundentes“: “Es muy bueno que ahora tengamos el mismo entendimiento“, agregó.

Y añadió: “Somos muy positivos al respecto, porque todas estas medidas son acertadas: sí, debemos dejar de comprar energía rusa y Ucrania debe ganar la guerra”, apuntó Kallas en declaraciones desde la sede de la ONU en Nueva York, en el marco de la semana de alto nivel que celebra el organismo.

Además, subrayó que todos los actores globales deberían ejercer más presión sobre Rusia para que esta ponga fin a la guerra en Ucrania, porque “está claro” que este país “no quiere la paz“.

Con información de EFE