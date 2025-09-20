Maru Campos sostiene reunión de trabajo con el presidente de la UGRCh.

La gobernadora Maru Campos recibió en su despacho al presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh), Álvaro Bustillos, a quien reiteró su apoyo para dar seguimiento a los temas prioritarios para los miembros del gremio.

Durante el encuentro, la mandataria estatal se comprometió en continuar con el trabajo de colaboración, para garantizar las condiciones que propicien el desarrollo de esta actividad, que es fundamental para la economía de la entidad.

Analizó con Bustillos el avance de las estrategias implementadas, para mantener el estatus del ganado chihuahuense, así como los resultados de las reuniones sostenidas con personal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Además le expresó su respaldo para que la Feria Expogan, se mantenga como un referente nacional.

En ese sentido, revisó con el presidente de la UGRCh la estrategia que se lleva en coordinación con Coespris, Gobernación Estatal, Protección Civil, Vialidad y otras instancias, para que la fiesta se desarrolle de manera segura para todos los asistentes.

El líder del sector ganadero en la entidad, agradeció a la mandataria estatal el apoyo brindado por su Gobierno, en los temas que son de interés para los asociados.