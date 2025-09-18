Piden a manifestantes cumplir con su horario laboral y evitar politiquería

Luego de cumplir mas de tres meses manifestándose un día sí y uno no, pidiendo apoyos diferentes cada vez, bloqueando calles y oficinas gubernamentales, el alcalde Marco Bonilla solicitó de manera amable a la señora Victoria Márquez, cumplir con el horario laboral que se le otorgó en Servicios Públicos Municipales y no afectar a los ciudadanos que necesitan hacer trámites en presidencia o bien, buscan transitar por las principales calles que regularmente bloquea.

Por su parte, Roberto Fuentes, secretario del Ayuntamiento refirió que, sospechan tintes políticos detrás de cada manifestación ya que cada día las peticiones son distintas con algunos asuntos ocurridos desde 2016, 2010 entre otros años. Aparcando en su totalidad los apoyos gubernamentales que podrían ser para personas verdaderamente necesitadas. Subrayando que a la principal quejosa se le dio trabajo en el municipio y faltaba constantemente sin justificación.

Los quejosos comenzaron con las manifestaciones en el mes de junio, solicitando apoyos por supuestas afectaciones sufridas en el temporal de lluvias atípicas, una vez se les entregó dicha ayuda, pidieron recursos por utilizar silla de ruedas, después pedían dinero para saldar una presunta multa ya que, el nieto de la líder de la manifestación habría sido arrestado por robar una camioneta y necesitaba pagar la fianza, posteriormente pedían ayuda legal para obtener una vivienda que vendieron en 2010, luego, más apoyos de construcción, finalmente becas municipales.