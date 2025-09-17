Prioriza Gobierno Municipal salud emocional en escuelas

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), implementa el programa Prevención y Atención de la Salud Mental en tu Escuela, con el propósito de atender de manera directa el bienestar emocional de jóvenes y adolescentes en la capital.

Actualmente, se trabaja en 14 instituciones educativas, donde se han aplicado evaluaciones a más de 3 mil 700 estudiantes, con el fin de desarrollar herramientas que permitan identificar factores de riesgo relacionados con ansiedad, depresión, ideación suicida y otros indicadores que pueden afectar el desarrollo integral del estudiantado.

Con base en los resultados obtenidos, las y los jóvenes que lo requieran son canalizados a atención especializada, garantizando un acompañamiento oportuno y fortaleciendo el cuidado integral de la comunidad escolar.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de generar entornos educativos seguros y con acompañamiento profesional, para que las y los jóvenes de Chihuahua crezcan con mejores condiciones de salud emocional y un futuro más prometedor.