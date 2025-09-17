Declararán el 23 de septiembre como el “Día Estatal de la Lengua de Señas”

Las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, aprobaron el dictamen con el que se declarará el 23 de septiembre de cada año como el “Día Estatal de la Lengua de Señas”.

Dicha iniciativa, fue impulsada por el grupo parlamentario de Acción Nacional (GPPAN), con el objetivo de promover la inclusión y el reconocimiento de la comunidad sorda en la entidad.

Entre otros de los asuntos vistos en comisión se encuentra el turno de dos documentos:

Iniciativa con carácter de Decreto, por medio de la cual se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Derechos de las Personas Mayores en el Estado de Chihuahua, en materia de integración social. Iniciador: Dip. José Luis Villalobos García.

Ternas conformadas dentro del procedimiento de selección de las y los integrantes del Consejo General Consultivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, para su designación por parte de este H. Congreso. Iniciadora: Mtra. María Eugenia Campos Galván, Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua.

En la reunión se contó con la asistencia de la diputada Herminia Gómez Carrasco (MORENA), presidenta de la Comisión, y los diputados Nancy Frías (PAN) y Guillermo Ramírez (PRI), además de representantes del DIF, del área de Educación Especial de la Secretaría de Educación y Deporte, de la iniciativa privada, y personas con discapacidad interesados en mejorar la legislación.