Reparará JMAS Chihuahua conducción Tabalaopa-Aldama este miércoles.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, informó que el día de mañana realizarán trabajos de reparación en la conducción de agua potable Tabalaopa-Aldama.

Las maniobras iniciarán a las 9 de la mañana y tendrán una duración aproximada de 12 horas, por lo que se cerrará el paso vehicular en la avenida Palestina, entre las calles Morelos y Aldama.

Para el jueves 18 de septiembre se abrirá parcialmente la circulación, ya que se construirá una caja de válvulas.

El organismo llama a los automovilistas a respetar en todo momento los señalamientos que se colocarán en la zona, y a conducir con precaución para evitar accidentes.