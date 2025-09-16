Impulsa Gobierno del Estado la simplificación de trámites para los chihuahuenses.

Con el propósito de mejorar la atención ciudadana y reducir las complicaciones al realizar trámites, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP) puso en marcha un programa de apoyo presencial, a los Enlaces de Mejora Regulatoria de los sujetos obligados de la Administración Pública Estatal.

La primera etapa comenzó con la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), y la Secretaría de Educación y Deporte (SED), donde se trabaja en la actualización y simplificación de la información publicada en el portal del gubernamental.

El objetivo principal es que la información sea más sencilla, concreta y actualizada, de manera que las familias chihuahuenses puedan contar con un soporte real al momento de realizar cualquier trámite.

Esto significa menos requisitos, procesos más claros y una orientación más eficiente.

Entre los beneficios de estas acciones destacan la mejora en la redacción de contenidos, la identificación de medidas que simplifiquen requisitos y procesos, así como una mayor transparencia en la oferta de servicios.

Lo anterior está orientado en brindar un acceso más directo y confiable a la ciudadanía.

La SFP involucra en esta estrategia al personal de cada institución, para generar mayor conciencia sobre la importancia de cada paso en la gestión de trámites y fortalecer la atención ciudadana, con capacitación continua y claridad en el fundamento legal de los procesos.

De esta manera la SFP trabaja por un Gobierno más cercano y transparente, que pone al ciudadano en el centro de sus esfuerzos, y contribuye a disminuir el costo social que implicaba la gestión burocrática en el pasado.