Se instalan 160 ambulantes por fiestas patrias

Tal como lo había anticipado el alcalde Marco Bonilla, este lunes comenzaron a instalarse los tradicionales puestos de antojitos mexicanos en el corazón de la ciudad, desde la Plaza del Ángel hasta las calles Victoria, Libertad e Independencia, a fin de ofrecer sus productos durante la tarde noche con motivo de las fiestas patrias.

El Municipio entregó 160 permisos a vendedores ambulantes, quienes cada año dan vida a la verbena popular del Grito de Independencia, una de las celebraciones más esperadas por las familias chihuahuenses.

Los visitantes podrán deleitarse con una auténtica fiesta de sabores: flautas doraditas, tacos, elotes, dorinachos, gorditas de nata, pepihuates, chilindrinas, chetos, carne seca, tostilocos, clamatos y, para acompañar, las clásicas aguas frescas.

El aroma, los colores y la música típica se combinan para dar inicio al ambiente patrio que, como cada septiembre, llena de orgullo y tradición las calles del Centro Histórico.

Cabe recordar que con motivo de la fiesta ofrecida por el estado, algunas calles del primer cuadro permanecerán cerradas hasta el miércoles, sin embargo el transporte Bowí llegará al centro de forma gratuita a partir de las 2:00pm y hasta finalizar las fiestas con un cambio de rutas en la estación Juárez y Fuentes Danzarinas.