Anuncia OTV desvío de la ruta troncal del Bowí por desfile del 16 de septiembre

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV) informa a la población sobre los desvíos de la ruta troncal del Bowí este 16 de septiembre, para dar paso al desfile conmemorativo por el aniversario del inicio del Movimiento de Independencia de México.

El servicio llegará hasta la estación IMSS, en sentido norte a sur, en su recorrido habitual.

Desde dicha estación continuará por Teófilo Borunda hasta Melchor Ocampo, para llegar a la estación Justicia, para retomar su recorrido habitual.

En el caso del sentido sur a norte, el recorrido no se verá alterado.

Durante este periodo, permanecerán cerradas temporalmente las estaciones Fuentes Danzarinas y Juárez.