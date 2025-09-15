Llama Gobierno a celebrar de manera segura este 15 de septiembre en la Plaza del Ángel

En el marco de la celebración que se llevará a cabo este 15 de septiembre en la Plaza del Ángel, por el 215 aniversario del Inicio de la Lucha de Independencia de México, el Gobierno del Estado implementa un operativo interinstitucional para asegurar la integridad de las y los asistentes.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), Gilberto Loya, detalló que se espera una participación de más de 1,300 elementos de diferentes corporaciones tanto estatales como federales, con el objetivo de garantizar que las actividades transcurran de manera segura para todas y todos.

Recordó que desde las 11 de la mañana de hoy se limitará el flujo vehicular en las diferentes calles del cuadrante donde se realizará el evento, a fin de comenzar con la instalación de los diversos filtros de revisión.

Indicó que no se permitirá ingresar con drones, botellas de vidrio, bebidas embriagantes, apuntadores láser, pirotecnia, cigarros electrónicos, sombrillas y armas de fuego, entre otros objetos.

“Tengan la certeza de que estamos haciendo un gran operativo para mantener la seguridad de todas y todos, pero es muy importante que todos colaboremos y sigamos las indicaciones”, dijo.

Luis Corral Torresdey, coordinador estatal de Protección Civil, informó que se trabaja en colaboración directa con cuerpos de emergencia e instituciones de salud y seguridad, y llamó a población a identificar las rutas de evacuación de manera previa, así como a acatar las indicaciones que el personal emita.

Recomendó a la ciudadanía acudir con impermeables para estar preparada para las condiciones que puedan presentarse durante las actividades, así como mantenerse hidratada, asistir con calzado y ropa cómoda, establecer puntos de encuentro y mantener dispositivos electrónicos cargados.

Llamó a estar al pendiente en todo momento especialmente de niñas y niños, y dio a conocer que en diferentes módulos se contará con personal del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), a donde se canalizará a las y los menores de edad extraviados mientras se localiza a sus padres o tutores.

Por su parte Antonio Ferreiro, director de Logística de la Coordinación de Relaciones Públicas, recordó que el show comenzará a las 5 de la tarde con Grupo Vodka, que dará el paso a Francisco Rey, para luego dejar el escenario en manos de la artista nacional Aída Cuevas.

Posteriormente, subirán a escena Grupo Los de la Orden y la Fiera de Ojinaga; aproximadamente a las 10:45 comenzará el acto protocolario a cargo de la gobernadora Maru Campos, tras el cual habrá un espectáculo de pirotecnia nunca visto en la capital, para cerrar con el show a cargo de Josi Cuen y Jorge Medina, que llegan a Chihuahua con su gira La Máquina del Tiempo.