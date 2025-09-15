Posibles lluvias y días nublados esta semana: Protección Civil Municipal

La Coordinación Municipal de Protección Civil, exhorta a tomar precauciones por posibles lluvias para esta semana del 15 al 19 de septiembre, a fin de cuidar la integridad de las familias.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, para hoy lunes se esperan temperaturas máximas 30°C, la mínima fue de 19°C, y se tendrá un 21 por ciento de probabilidad de lluvia, posibles chubascos breves y focalizados por la noche.

Para este martes se esperan cielos mayormente nublados con temperaturas máximas de 29°C y mínimas de 18°C con 5 por ciento de probabilidad de lluvia por la mañana. Además, para este miércoles se esperan días parcialmente nublados con máximas de 29°C y mínimas de 19°C, además de poca probabilidad de lluvias por la noche.

Asimismo, para este jueves prevén cielos parcialmente nublados con máximas de 28°C, mínimas de 18°C, y después del mediodía podría haber lluvias con una probabilidad del 15 por ciento. Finalmente, para este viernes se esperan cielos parcialmente nublados con máximas 29°C y 19°C como mínima, condiciones secas durante el día y aumento de probabilidad de lluvia por la noche con un 24 por ciento de posibilidad de chubascos dispersos de corta duración.

Recomendaciones:

Evite cruzar arroyos, cauces, vados o calles inundadas.

Si llueve, reduzca la velocidad, encienda luces y mantenga distancia de seguridad.

Mantenga despejadas coladeras y frentes de su domicilio para favorecer el desagüe.

Atienda los avisos oficiales de Protección Civil.

En caso de emergencia, marque 9-1-1.

La Coordinación Municipal de Protección Civil continuará el monitoreo y emitirá avisos preventivos si las condiciones cambian.