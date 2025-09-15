Conoce las zonas donde Municipio aplicará bacheo este 15 de septiembre.

Se han atendido más de 44 mil baches en lo que va del 2025.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, atenderá baches este 15 de septiembre, mediante el programa emergente, en las colonias Campestre, Dale, Obrera, Revolución y Centro, así como en las avenidas Tecnológico, Vallarta y en el periférico Lombardo Toledano.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el viernes 12 de septiembre, se han atendido 25 mil 809 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 44 mil 452 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.