Chihuahua será pionera en cuidado del agua; inicia desarrollo de Plan Municipal Hídrico.

Lo anterior durante el quinto Foro Municipal del Agua.

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través del departamento del cuidado del agua de la Dirección de Desarrollo Rural, junto con organizaciones civiles y dependencias de los distintos niveles gubernamentales realizaron el quinto Foro Municipal del Agua, cuyo objetivo fue dar inicio a desarrollar el Plan Municipal Hídrico de Chihuahua como herramienta fundamental para garantizar la seguridad y sostenibilidad del agua.

El pasado 11 de septiembre cuando el alcalde Marco Bonilla encabezó la firma de un convenio para realizar el Plan Municipal Hídrico, un instrumento técnico y estratégico que colocará a la ciudad entre las primeras del país en contar con una visión integral y de largo plazo sobre el recurso hídrico.

Para el desarrollo del plan se realizaron algunas mesas de trabajo con temas como: Seguridad Hídrica, Uso del Agua en la Agricultura, Sequías e Inundaciones, Cultura, Educación e Innovación, entre otros temas.

La directora del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua (IMPLAN) Alondra Martínez, celebró la voluntad de colaboración entre los sectores académico, estatal y municipal, quien destacó que planear el territorio sin considerar el agua ya no es una opción.

Durante el evento se contó con personal del IMPLAN, el departamento del Cuidado del Agua de la Dirección de Desarrollo Rural con la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), además de organizaciones civiles, quienes en conjunto elaborarán un estudio base y estudios complementarios, para mejorar los temas hídricos de Chihuahua capital.