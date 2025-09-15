HomeLocalInforma DIF Municipal dónde acudir por tu apoyo PAAM del 15 al 19 de septiembre.
Informa DIF Municipal dónde acudir por tu apoyo PAAM del 15 al 19 de septiembre.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 14 de agosto de 2025.- El DIF Municipal, informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) que podrán acudir por su paquete alimentario esta semana del 15 al 19 de septiembre, en los centros comunitarios:

15 de septiembre:

  • Aires del Sur, 10:30 horas

17 de septiembre:

  • Dale, 10:15 horas
  • Valle de La Madrid, 11:00 horas
  • Díaz Ordaz, 11:45 horas
  • Rosario, 12:30 horas

19 de septiembre:

  • Mármol III, 9:00 horas
  • Vistas Cerro Grande, 12:00 horas

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario.

Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Cabe señalar que este programa es gratuito. Se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al número 072 en las extensiones 2232 y 2239.

Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.

