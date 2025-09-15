Informa DIF Municipal dónde acudir por tu apoyo PAAM del 15 al 19 de septiembre.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 14 de agosto de 2025.- El DIF Municipal, informa a las y los solicitantes del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) que podrán acudir por su paquete alimentario esta semana del 15 al 19 de septiembre, en los centros comunitarios:

15 de septiembre:

Aires del Sur, 10:30 horas

17 de septiembre:

Dale, 10:15 horas

Valle de La Madrid, 11:00 horas

Díaz Ordaz, 11:45 horas

Rosario, 12:30 horas

19 de septiembre:

Mármol III, 9:00 horas

Vistas Cerro Grande, 12:00 horas

Las y los adultos mayores deberán presentarse con el carnet que se les otorgó al ser seleccionados del programa; asimismo, se les dará preferencia a las personas que señalaron, en su registro, este centro comunitario como lugar para recoger su apoyo alimentario.

Es importante que las y los beneficiarios acudan a su centro comunitario, fecha y hora correspondiente.

Cabe señalar que este programa es gratuito. Se exhorta a las y los seleccionados a reportar cualquier irregularidad que puedan detectar durante las entregas, al número 072 en las extensiones 2232 y 2239.

Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones previamente mencionadas o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:30 pm.