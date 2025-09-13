Realizan Semana de la Salud en la Preparatoria Estatal Maestros Mexicanos No. 8421.

Con el propósito de fomentar la salud mental y la prevención de enfermedades entre las y los jóvenes, la Escuela Preparatoria Estatal Maestros Mexicanos No.8421 llevó a cabo la Semana de la Salud “Mente fuerte, cuerpo invencible”.

La actividad se realizó en el marco de la celebración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con la participación de personal de diversas instituciones, que impartió talleres y pláticas sobre la salud mental.

Además se instalaron en la institución módulos para la atención de la salud mental, higiene dental, nutrición, prevención de enfermedades sexuales, servicios amigables y prevención de la violencia.

En seguimiento a la estrategia de prevención y erradicación del sarampión, se instalaron módulos para la vacunación de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Entre las instituciones participantes se encuentran el Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (CAAPS) y el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (Cecosama).