Emite Comité Temporal de Financiamiento fallo para contratar crédito de 75 MDP.

Fue seleccionado el Banco Scotiabank tras ser analizadas las propuestas en el Proceso Competitivo 03/2025

El Gobierno Municipal, a través del Comité Temporal de Financiamiento 2025, sesionó para dar continuidad al Proceso Competitivo 03/2025, en el cual se dio a conocer el fallo con la propuesta elegida para la contratación de un crédito de 75 millones de pesos que se destinará a la construcción de la Comandancia Oriente y para equipo radiofónico de la Dirección de Seguridad Pública. siendo seleccionado el Banco Scotiabank.

Las y los integrantes del Comité y observadores recibieron una explicación sobre la revisión financiera que se llevó a cabo para este proceso; además se les recordó que el sistema “Motor de Cálculo del Menor Costo Financiero” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó cuál de las cuatro propuestas recibidas por las instituciones bancarias presentó la mejor tasa y el costo financiero más bajo.

La tesorera municipal, Amanda Córdova, agradeció la participación de los presentes para llevar a cabo este proceso de forma transparente y clara; y explicó los pasos a seguir para llevar a cabo la contratación del crédito y de registro ante las instituciones gubernamentales estatales y federales; además reiteró el compromiso que tiene las administración de siempre ser transparentes con la información financiera y recursos públicos.

Por su parte, el jefe de Gabinete del Gobierno Municipal, Arturo García Portillo, reconoció y destacó el interés de las instituciones bancarias por participar en este tipo de procesos y de brindar ofertas financieras que son de beneficio para las y los capitalinos.

De igual manera, los integrantes del sector privado que acudieron como observadores del proceso reconocieron y agradecieron la apertura que la administración municipal tiene con ellos y la ciudadanía, al tener este tipo de comités que permiten conocer y ver las acciones que se realizan con los recursos públicos.