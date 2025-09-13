Finaliza DIF Municipal entrega de mil 500 kits escolares de iniciativa “Reto Útil 2025”.
El DIF Municipal, finalizó la entrega de kits escolares de la campaña Reto Útil 2025, mismos que fueron recabados gracias a la solidaridad de la ciudadanía, el sector empresarial y diversas organizaciones civiles.
Dicha iniciativa de la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, tuvo el objetivo de recabar útiles escolares nuevos para niñas y niños de preescolar y primaria en situación de vulnerabilidad, promoviendo la unión de esfuerzos entre sociedad y gobierno.
Gracias a la buena respuesta de las y los chihuahuenses, se logró cumplir la meta de mil 500 kits escolares, mismos que comenzaron a entregarse desde el inicio del ciclo escolar en diferentes instituciones educativas, asociaciones civiles, así como a través de solicitudes de familias chihuahuenses que así lo necesitan.
Karina Olivas agradeció el compromiso de todas las personas que se han sumado a esta noble causa y resaltó: “con acciones como esta, se construyen oportunidades para que nuestras niñas y niños inicien el ciclo escolar en mejores condiciones, con las herramientas necesarias para su desarrollo académico y puedan alcanzar todos sus sueños.”
El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar la educación, fortalecer la participación social y apoyar a las familias chihuahuenses, siempre priorizando la mejora de la calidad de vida de las niñas y niños que más lo necesitan.