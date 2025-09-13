Maru Campos impulsa Programa Estatal de Derechos Humanos en lenguas originarias y braille.

La gobernadora Maru Campos presentó los primeros ejemplares del Programa Estatal de Derechos Humanos 2024-2027 traducidos en sistema braille y en lengua rarámuri, con el fin de promover la inclusión y el respeto a la diversidad cultural y lingüística en la entidad.

Los tomos fueron dados a conocer en conjunto con Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.

El ejemplar consiste en una síntesis de diagnóstico y planeación programática que integra objetivos, estrategias y líneas de acción para la efectiva aplicación de los derechos humanos en el estado.

La titular del Ejecutivo celebró que, con la adaptación de este documento a formatos accesibles, la información estará al alcance de todas las comunidades, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Con esta acción, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la participación ciudadana, la accesibilidad, la no discriminación y la implementación de políticas públicas que impacten de manera positiva en la vida de las y los chihuahuenses.

Las y los interesados en conocer más sobre el documento de planeación y coordinación institucional pueden acceder en la siguiente liga: https://share.google/Fh5PKCnOKZswZ33yL