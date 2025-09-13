Por mantenimiento, solo operará módulo de credencialización de Bowí de la Terminal Sur

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV) informa a las y los usuarios de Bowí, que debido a trabajos de mantenimiento en el sistema, únicamente se brindará servicio en el módulo de credencialización de la Terminal Sur.

Los módulos que permanecerán sin servicio hasta nuevo aviso, son la Terminal Norte, la Estación Catedral y la Estación Juan Escutia.

Se invita a la ciudadanía que requiera realizar algún trámite, a acudir a la Terminal Sur y mantenerse al pendiente de las redes oficiales de Bowí, donde se avisará sobre la reanudación del servicio.

En este módulo se pueden tramitar por primera vez la tarjeta preferencial, renovarla o resolver dudas relacionadas con recargas y compras de tarjetas.

El horario de atención en la Terminal Sur será de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, y de 1:30 a 5:00.

Los sábados el servicio es de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.