Llevan programa de salud mental a estudiantes de 14 escuelas de nivel medio superior

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), llevó el programa de “Prevención y Atención de la Salud Mental en tu Escuela”, a 14 instituciones educativas para atender de manera directa la salud mental de las y los estudiantes de nivel medio superior.

Las actividades inician con un tamizaje aplicado a la población estudiantil, mediante el cual se identifican factores de riesgo como ansiedad, depresión y riesgo suicida.

Con base en estos resultados, se implementan grupos terapéuticos para dialogar sobre los temas detectados, y en casos que requieren atención más específica, se brinda terapia individual, con psicólogos presentes en cada plantel.

De manera complementaria, se realiza una gira de conferencias en cada escuela, donde se imparte la charla especial de sensibilización “Hablar Salva Vidas”, enfocada en la prevención del suicidio y en fomentar la importancia de expresarse y pedir ayuda.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de hacer la diferencia en las escuelas de nivel medio superior, generando entornos escolares seguros y con acompañamiento especializado para las y los jóvenes de Chihuahua.