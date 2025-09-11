Estará Farid en actividades de la semana de salud mental

En rueda de prensa, la presidenta del Dif Municipal Karina Olivas, en conjunto con Luis Arrieta, titular del Impas, invitaron a la semana de la salud mental, en donde tendrán como invitado especial al influencer, psicólogo y conferencista Farid Dieck.

La actividades comenzaron el 10 de septiembre con Luces por la Vida, una Caminata encabezada por el alcalde Marco Bonilla.

Luego del jueves 11 al 29 de septiembre impartirán conferencias en escuelas y hospitales, así como las instalaciones del Impas.

Para dar paso al gran cierre el 30 de septiembre en el gimnasio Rodrigo Quevedo, a las 10:00 horas, con la conferencia: “construyendo un sentido”, por Farid Dieck.

Para conocer la cartelera completa y cómo acceder a la conferencia de cierre puedes consultar las redes sociales del gobierno municipal de Chihuahua.