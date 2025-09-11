Atenderá Municipio baches en estas zonas hoy 11 de septiembre.

Se han reparado más de 43 mil baches en lo que va del 2025.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, trabajará con bacheo este 11 de septiembre, mediante el programa emergente, en las colonias Bahías, Revolución, Satélite, Los Mezquites, Campo Bello, Labor de Terrazas, así como en el Fraccionamiento Quintas Juan Pablo II y la avenida Equus.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el miércoles 10 de septiembre, se han atendido 25 mil 069 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 43 mil 712 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.