Túnez consigue su boleto al Mundial

fuente: excelsior

La selección de Túnez aseguró su lugar en la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tras vencer este lunes 1-0 a Guinea Ecuatorial en Malabo. Con este resultado, el conjunto norteafricano alcanzó 22 puntos y se mantiene inalcanzable en la cima del Grupo H de las eliminatorias africanas.

El héroe de la noche fue Mohamed Ali ben Romdhane, quien marcó el tanto de la victoria en el tiempo de compensación (90+4). Bajo una intensa lluvia, Túnez mostró solidez defensiva y paciencia para conseguir el gol que selló su boleto mundialista, confirmando así su dominio en el grupo.

La diferencia de 10 puntos sobre Namibia y de 12 sobre Liberia hace matemáticamente imposible que alguno de sus perseguidores pueda arrebatarle el primer puesto, lo que convierte a Túnez en la segunda selección africana clasificada a la gran cita del futbol.

TÚNEZ SE UNE A MARRUECOS ENTRE LOS CLASIFICADOS DE ÁFRICA

El equipo tunecino se suma a Marruecos, que el viernes pasado se convirtió en el primer representante africano en obtener su pase al Mundial 2026 de Norteamérica. De esta manera, África comienza a definir a sus participantes rumbo a un torneo que por primera vez contará con 48 selecciones.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Será la sexta participación consecutiva de Túnez en una Copa del Mundo, consolidándose como uno de los equipos más regulares del continente en la última década.

18 SELECCIONES YA TIENEN BOLETO A NORTEAMÉRICA

Con la clasificación de Túnez, ya son 18 selecciones confirmadas para el próximo Mundial. La FIFA ampliará el formato a 48 equipos, lo que incrementa las plazas para cada confederación y permite mayor representación global.

La victoria en Malabo no solo sella la presencia de Túnez en 2026, sino que también refuerza la ilusión de su afición por mejorar lo hecho en Qatar 2022, donde quedaron eliminados en fase de grupos pese a vencer a Francia. Ahora, con la experiencia adquirida y una nueva generación en crecimiento, buscarán dar un paso más en la historia del futbol africano.