Netanyahu amenaza a los residentes de Gaza

fuente: agencias

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este lunes, luego de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitiera un mensaje directo y contundente a los habitantes de la ciudad de Gaza: “¡Váyanse ahora!”

En una declaración en video difundida por canales oficiales, Netanyahu aseguró que en solo 48 horas el ejército israelí ha destruido 50 “torres terroristas” dentro de la ciudad, y advirtió que esta acción es apenas el inicio de una fase más agresiva de la operación militar.

“Esto es solo el preludio de la intensificación de nuestra maniobra terrestre. Nuestras fuerzas ya se están organizando y concentrando para entrar en Ciudad de Gaza”, señaló el mandatario.

El mensaje, interpretado como una amenaza directa a la población civil, se da en un contexto de bombardeos intensivos y múltiples víctimas en territorio palestino. Según reportes de la agencia palestina WAFA, al menos 59 personas murieron este lunes en la Franja de Gaza, entre ellas varios niños, como consecuencia de los ataques aéreos israelíes.

Ataques simultáneos en Gaza, Cisjordania y Líbano

La ofensiva no se ha limitado a Gaza, en Jenin, Cisjordania, dos adolescentes de 14 años murieron tras ser alcanzados por disparos de fuerzas israelíes, de acuerdo con el Ministerio de Salud palestino.

En paralelo, ataques aéreos en el noreste del Líbano provocaron la muerte de al menos cinco personas, según cifras preliminares del Ministerio de Salud libanés.

La agencia oficial NNA reportó siete bombardeos en una zona fronteriza con Siria, en lo que parece ser una ampliación del radio de acción de Israel en la región.

También hay víctimas en territorio israelí

La violencia también tocó suelo israelí, luego de que en Jerusalén Este, seis personas murieron en un tiroteo ocurrido en una estación de autobuses, de acuerdo con la policía local. El ataque fue condenado rápidamente por Francia, Alemania, la Unión Europea y la ONU, que reiteraron el llamado a contener la escalada.

Un conflicto sin pausa

La advertencia de Netanyahu marca un punto de inflexión en la ofensiva israelí sobre Gaza, ahora con énfasis en operaciones terrestres más profundas. Mientras tanto, las organizaciones humanitarias reiteran su preocupación por el creciente número de civiles desplazados y las víctimas colaterales.

Con la ciudad de Gaza en el centro del operativo militar y múltiples frentes activos, la región enfrenta un nuevo episodio de violencia cuyas consecuencias siguen escalando, tanto en el terreno como en el ámbito diplomático internacional.