Sabrina Carpenter y su guiño a Britney Spears

fuente: unotv

Sabrina Carpenter ofreció uno de los momentos más memorables de los MTV Video Music Awards 2025. Su actuación de “Tears” no solo demostró la fuerza de su presencia escénica, sino que evocó inevitablemente a la inolvidable Britney Spears.

El espectáculo, marcado por una estética brillante y una puesta en escena bajo la lluvia, recordó de inmediato la legendaria gira ‘Dream Within a Dream’ (2001), uno de los episodios más icónicos en la carrera de la “Princesa del Pop”.

A esto se sumó un poderoso mensaje social en defensa de los derechos de la comunidad trans, lo que convirtió el show en un puente entre pasado y presente, entre la nostalgia pop de principios de los 2000 y el compromiso artístico del siglo XXI.

Carpenter apareció con un look que desató la comparación inmediata con Britney. Llevaba un bra con flecos y lentejuelas que evocaba el vestuario diseñado por Bob Mackie para Spears en su gira de 2001.

La puesta en escena, con lluvia artificial cayendo sobre el escenario, completó el guiño a aquella mítica presentación.

El impacto visual transportó a los espectadores a la era dorada del pop adolescente, al mismo tiempo que reafirmó la capacidad de Sabrina para apropiarse de un estilo clásico y renovarlo con su propia personalidad artística.

La referencia no pasó desapercibida. Medios estadounidenses destacaron la similitud del vestuario, señalando que la artista supo equilibrar el homenaje con elementos modernos: hot pants de lentejuelas negras, medias brillantes, stilettos Mary Jane y un maquillaje con sombras púrpura que acentuó la estética retro.

El look que recordó a la gira ‘Dream Within a Dream’

Más allá de la nostalgia, la actuación de Carpenter tuvo una carga política y cultural. “Tears” marcó su debut en vivo en los VMAs, y lo hizo con un trasfondo en pron de las personas trans.

La intérprete invitó a bailarinas y performers de RuPaul’s Drag Race, muchas de ellas mujeres trans y artistas drag, quienes desplegaron carteles con frases como “Protect Trans Rights” y “Dolls Dolls Dolls!”.

Este gesto convirtió el número en algo más que un tributo musical: fue un acto de visibilidad y apoyo a una causa urgente.

Sabrina y su conexión constante con Britney

Este no fue el primer acercamiento de Carpenter al legado de Spears. En los VMAs 2024, la cantante ya había mostrado su admiración interpretando un fragmento de ‘Oops!… I Did It Again’ dentro de su medley y recreando la estética espacial del icónico videoclip.

Esa noche incluyó un beso con una figura alienígena, un gesto que evocó tanto la provocación pop de Spears y Madonna en 2003 como el imaginario surrealista de inicios del nuevo milenio.

La propia Britney reaccionó a aquella actuación. En declaraciones retomadas por medios, Spears confesó sentirse algo desconcertada, pero expresó cariño por Carpenter:

“La adoro, pero… ¿por qué besó a un alien? Fue raro”.