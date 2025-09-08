Inicia Proceso Competitivo para contratar crédito de 75 MDP

El Gobierno Municipal, a través del Comité Temporal de Financiamiento 2025, llevó a cabo el Proceso Competitivo 03-2025, para recibir las propuestas de las y los representantes de entidades financieras interesadas en otorgar un crédito de 75 millones de pesos al Ayuntamiento de Chihuahua, que se destinará a la construcción de la Comandancia Oriente y para equipo radiofónico de la Dirección de Seguridad Pública.

Cabe mencionar que, a través del Proceso Competitivo se elige a la institución financiera que ofrece las mejores condiciones del mercado; por ello se constituye un Comité Temporal que participa, conoce y observa el desarrollo de dicho mecanismo.

Durante la reunión, se llevó a cabo la apertura de los sobres con las ofertas financieras recibidas en presencia de los integrantes del Comité, así como de los representantes legales de las instituciones bancarias.

Asimismo, la tesorera municipal Amanda Córdova, dio la bienvenida a los presentes a quienes reconoció el interés de abonar al crecimiento del Municipio, así como de explicar todo lo que implica el proceso para que se lleve a cabo la selección de la propuesta con la mejor tasa efectiva y el costo financiero más bajo.

Es de destacar que las propuestas participantes son evaluadas por el sistema “Motor de Cálculo del Menor Costo Financiero” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual determinará cual es la mejor propuesta a elegir de las recibidas en este proceso.

Asimismo, el Comité de Financiamiento Temporal 2025 volverá a sesionar para dar a conocer el fallo de la institución ganadora, cuando se concluya el proceso de revisión jurídica y el sistema “Motor de Cálculo del Menor Costo Financiero” la Secretaría de Hacienda determine cual es la mejor de las cuatro propuestas presentadas, de los cinco bancos que fueron invitados a participar en el Proceso Competitivo 03-2025.