Emiten fracciones edilicias posicionamiento ante el 4to Informe del alcalde Marco Bonilla

Durante la entrega del Cuarto Informe de Gobierno del alcalde Marco Bonilla a los miembros del H. Ayuntamiento, representantes de cada una de las fracciones edilicias emitieron su posicionamiento sobre el trabajo realizado desde la administración municipal durante todo el año, para reconocer aciertos y áreas de oportunidad.

Inicialmente, la regidora de la fracción edilicia del Partido Verde, Rosario Guadalupe Ávila, resaltó que se ha avanzado en el Plan Municipal de Desarrollo con resultados tangibles, con inversiones que generaron empleos y crecimiento en la ciudad. En el tema social destacó la entrega de becas y útiles escolares así como las mejoras de infraestructura escolar de cientos de escuelas. Finalmente reconoció el avance en el alumbrado público y la atención a gestiones para la instalación de las luminarias en algunas colonias que por décadas crecieron carecieron de tal servicio.

Por su parte, la regidora de Movimiento Ciudadano, María Guadalupe Aragón, reconoció diversos aciertos de la administración durante este año y destacó el compromiso desde su fracción edilicia y sus compañeros regidores para hacer una mejor política por el bien las familias chihuahuenses.

El regidor Omar Enrique Márquez, del Partido de la Revolución Democrática, agregó que la administración municipal encabezada por el alcalde Marco Bonilla, ha sabido responder con acciones pues continuaron los servicios básicos y la inversión en infraestructura urbana, avances que generan certeza y permiten mantener un rumbo claro en la gestión de Chihuahua.

Asimismo, la regidora del Partido Revolucionario Institucional, Ana Lilia Orozco, aplaudió acciones como el Presupuesto Participativo, con el cual la ciudadanía decide obras, destacó temas como movilidad e infraestructura urbana, políticas públicas que abonan a la seguridad, educación y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, salud, entre otras; y exhortó a que en este año que vienen continúen los resultados.

La regidora de Movimiento de Regeneración Nacional, Elena Rojo, dio lectura a voces ciudadanas que reconocieron el avance en servicios, así como otras donde se mencionaron áreas de oportunidad respecto al alumbrado público, pavimentación y seguridad pública en algunas zonas, a fin de mejorar la calidad de vida de las familias.

Finalmente, la fracción edilicia del Partido Acción Nacional, representada por la regidora Rosa Icela Martínez, reconoció el esfuerzo de consolidar proyectos de promesas cumplidas, como el alumbrado LED, la Clínica Punta Oriente, el Polideportivo Luis H. Álvarez, los avances en seguridad que a su vez desembocan en desarrollo económico y social, entre otras.