Pide Congreso se informe sobre falta de atención de audiencia de empresa aseguradora

El Congreso de Chihuahua en Sesión Ordinaria del Segundo Año Legislativo, hizo un llamado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), Delegación Chihuahua, para que cite a la empresa de Seguros Quálitas, y que ésta explique la situación de un caso en particular; e informe el resultado de la audiencia a este Congreso de Chihuahua.

Dicha acción luego de que fuera aprobada la proposición de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, quien expuso que el pasado mes de junio un usuario de Seguros Quálitas en Ciudad Juárez tuvo un percance y realizó el proceso necesario para que se repararan los daños materiales y mecánicos derivados del choque en cuestión; a partir de ello estuvo al pendiente del estatus en el taller encargado de la reparación, ya que como chofer de plataforma su ingreso como forma de vida depende del vehículo siniestrado.

Al exhorto se agregó la petición de la diputada Xóchitl Contreras Herrera, a fin de que éste se haga extensivo a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas del Gobierno Federal, para que analice y deslinde responsabilidades con base a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y en su momento oportuno informe al Legislativo sobre la situación del ciudadano aludido.

Dentro de su exposición, la diputada Pérez Reyes, refirió que “han pasado casi 14 meses a partir del accidente mencionado y es hora que el asegurado no ha obtenido información de dónde está su vehículo, en qué condiciones se encuentra, o bien, si le van a pagar el daño total al no entregarle el carro en las condiciones que deberían de entregarle dado que estaba cubierto con póliza de seguros, llegando al cinismo el personal de la compañía de seguros de ya no contestar las llamadas del asegurado afectado en este caso”.

Además, agregó que, a nombre del ciudadano afectado, quien le otorgó poder simple de representación a su nombre, interpuso una queja en las oficinas de CONDUSEF en la ciudad de Chihuahua, es por ello que se pide al organismo descentralizado que informe al Poder Legislativo sobre el resolutivo de la audiencia.