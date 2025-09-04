Conoce dónde intervendrá el programa de bacheo del Municipio este 4 de septiembre.

Se han reparado más de 42 mil baches en lo que va del 2025.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizará trabajos de bacheo este 4 de septiembre, mediante el programa emergente. en las colonias Campesina, Magisterial, Chihuahua 2000 y Acequias, así como en el boulevard Fuentes Mares, la avenida Tecnológico y el periférico de la Juventud.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Durante las labores de varias cuadrillas, el pasado miércoles 3 de septiembre se atendieron 642 baches en diferentes zonas de la ciudad de Chihuahua.

Cabe señalar que desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el miércoles 3 de septiembre, se han atendido 23 mil 551 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se han atendido 42 mil 194 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.