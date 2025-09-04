Atendió Municipio más de 330 baches este miércoles.
- Las labores con múltiples cuadrillas continuarán hoy por la tarde
El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, atendió mediante el programa emergente 334 baches durante la mañana de este martes 3 de septiembre.
Múltiples cuadrillas de bacheo estuvieron presentes en calles de las colonias: Obrera, Rosario, Cerro de la Cruz, Francisco I. Madero y Parques de Oriente, así como en la avenida Tecnológico y periférico de la Juventud.
Cabe señalar que las labores seguirán por la tarde con el mismo número de cuadrillas en las zonas de la Industrial, Los Pinos, Barrio de Londres, Santo Niño, Sahuaros, Chihuahua 2000 y la avenida Pedro Zuloaga. También se continuarán los trabajos en Parques de Oriente.
Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta la mañana de este martes 3 de septiembre, se han atendido 23 mil 243 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 41 mil 886 baches.
A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.
El Gobierno Municipal mantiene el compromiso con los ciudadanos de realizar acciones para mejorar las condiciones de movilidad dentro de la Capital, haciendo de las calles y vialidades más seguras y eficaces.
Se invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas del día.