Municipales detienen a automovilistas con porciones de aparente droga

Con varias porciones de supuestas sustancias tóxicas dentro del auto que conducía, agentes municipales que participan en el Operativo Verano Seguro 2026 efectuaron la detención de un automovilista a quien detectaron luego de circular en forma sospechosa por calles del norte de la ciudad.

La detención de quien dijo llamarse Ray Ricardo R. M., de 33 años de edad se dio en las calles 92 y Almeida de la colonia Los Pinos, luego que los agentes observaron un auto Dodge Dart circulando sin luces, a exceso de velocidad y sin respetar los señalamientos.

Tras alcanzarlo para dialogar con él, los policías observaron a simple vista que en el asiento del copiloto tenía una báscula digital y bolsas transparentes con aparentes cristal y cocaína, lo cual originó su detención y posterior traslado a la Fiscalía General del Estado para iniciar la carpeta de investigación en su contra, mientras su auto se depositó en patios del C7.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.