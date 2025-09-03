Control de Tráfico pinta la división de carriles en bulevar Independencia y Talamás.

Una cuadrilla de Control de Tráfico, adscrito a la Coordinación General de Seguridad Vial, pintó las líneas para la división de carriles de circulación en las inmediaciones del bulevar Independencia y bulevar Manuel Talamás Camandari.



Estas acciones tienen como objetivo garantizar una mayor seguridad a conductores que transitan por la zona, además de mejorar la visibilidad de la señalización vial.



Durante los últimos tres años se han pintado más de 542 mil 178 metros lineales utilizando pintura termoplástica para delimitar los carriles de circulación de avenidas primarias y secundarias, cruces peatonales, cordones de banquetas y cajones de estacionamiento.



Seguridad Vial reitera su compromiso con la comunidad juarense para mantener en óptimas condiciones la infraestructura vial, a fin de prevenir accidentes y fomentar una movilidad más ordenada.



La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

